Vukoje al CONI per le visite mediche con l’Inter! Acquisto di prospettiva

Colpo in prospettiva per l’Inter, sempre attenta a scovare giovani promesse da inserire nel proprio vivaio. I nerazzurri a breve ufficializzeranno l’acquisto di Andrija Vukoje, talentuoso centrocampista montenegrino classe 2008 proveniente dall’OFK Grbalj. Si trova al CONI per le visite mediche.

VISITE MEDICHE – Andrija Vukoje è già arrivato a Milano e si appresta a completare le formalità necessarie per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club meneghino. In queste ore, Vukoje sta svolgendo le visite mediche presso il CONI per ottenere l’idoneità sportiva, ultimo passaggio necessario prima di unirsi al settore giovanile dell’Inter. L’ormai ex OFK Grbalj, squadra di prima divisione montenegrina, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico, tanto da aver attirato l’attenzione di diversi club europei. Alla fine, però, è stato l’Inter a convincere il giovane talento e la sua famiglia, grazie a un progetto sportivo ambizioso e alla tradizione del club di valorizzare i giovani. Vukoje inizialmente andrà a rinforzare le fila delle giovanili nerazzurre, con l’obiettivo di crescere ulteriormente sotto la guida degli allenatori del vivaio interista.