Vrenna (pres. Crotone): «Speriamo di fare altro con l’Inter! Mulattieri cercato»

Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club calabrese in occasione della presentazione di Mulattieri, preso in prestito dall’Inter (vedi articolo). Da parte sua c’è l’interesse di fare altre operazioni coi nerazzurri.

NUOVO ASSE? – Oggi alle ore 18 Inter e Crotone si sfideranno in amichevole ad Appiano Gentile. Nel frattempo il presidente Gianni Vrenna parla dell’arrivo di Samuele Mulattieri: «Soddisfatto? Assolutamente sì. È un ragazzo che stavamo inseguendo da un bel po’, per fortuna siamo riusciti a rubarlo alla concorrenza e portarlo al Crotone. Era un ruolo dove cercavamo, abbiamo visto in lui quello giusto soprattutto per il modulo del nostro allenatore, con la speranza che possa ripetersi qui a Crotone. Sia per noi come società, sia per lui che è un giovane con grandi possibilità nel futuro di militare in squadre importanti. Collaborazioni con l’Inter? Sì, abbiamo iniziato noi a cedere qualcuno con Alex Cordaz (ride, ndr). Adesso hanno ricambiato con Mulattieri, speriamo di fare altro con loro: è una società importante con giocatori importanti, speriamo di portare a Crotone altri interisti per la felicità dei tifosi interisti di Crotone».