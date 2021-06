Vrenna: «Cordaz all’Inter, è stato difficile ma è prevalso l’amore!»

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, intervistato da “TuttoSport” ha raccontato la decisione di lasciar partire Alex Cordaz, destinazione Inter.

IL RACCONTO – Vrenna, presidente del Crotone, racconta l’incontro quasi commuovente tra lui e Alex Cordaz, e il momento della decisione di “lasciarsi”: «Ero molto combattuto, però per me è prevalso l’amore per il calciatore e il fatto che gli era arrivata una grandissima opportunità. L’artefice del suo arrivo al Crotone sono stato io. Fui io a volerlo e a prenderlo nel gennaio di cinque anni fa dal Parma. È stato il calciatore che più di tutti ha rappresentato l’attaccamento alla società. Lui è un collante per tutti, non si tira mai indietro».

Fonte: TuttoSport – Bruno Palermo