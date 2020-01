Volontà di Eriksen non ancora chiara, l’agente cerca altri club? – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea come la volontà di Eriksen non sia ancora chiara. L’agente ha sentito l’Inter, ma potrebbe essere una mossa strategica.

E LUI? – Il Tottenham ora spinge proprio per trovare una sistemazione ad Eriksen già in questo mese di gennaio. Quindi, porte aperte all’Inter e alla sua proposta, evidentemente ancora da definire nei dettagli. Restano da capire, invece, quali siano le effettive intenzioni dello stesso Eriksen.

ATTESA STRATEGICA – Nel senso che il centrocampista ancora non ha chiarito se abbia voglia di fare le valigie subito o se preferisca attendere la fine della stagione. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbero anche Real Madrid e Paris Saint Germain, che, a differenza del club nerazzurro, non si sarebbero ancora mossi concretamente, ma che, potenzialmente, oltre alla “piazza” potrebbe mettere sul tavolo un contratto ancora più ricco. E’ Schoots, il suo agente, ora a gestire la partita. Grazie a lui, l’Inter potrebbe mettere a segno un vero colpaccio. Ma lui potrebbe anche sfruttare il club nerazzurro per far uscire definitivamente allo scoperto altri club.