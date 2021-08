Vlahovic, trattativa per il rinnovo con la Fiorentina bloccata. Chance Inter?

Per Vlahovic la Fiorentina, al momento, non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza fra due anni. Secondo Sky Sport la trattativa è bloccata: l’Inter potrà approfittarne?



CHANCE VIVA? – Non si parla direttamente di Inter per Dusan Vlahovic su Sky Sport, ma le notizie dal fronte Firenze possono comunque interessare i nerazzurri. C’è una differenza fra domanda e offerta, anche piuttosto sensibile, che a oggi blocca la trattativa. La proposta dei viola è un rinnovo a tre milioni e mezzo, più ulteriori cinquecentomila euro di bonus facilmente raggiungibili. In più Rocco Commisso ha dato l’OK all’inserimento di una clausola: voleva cento milioni, Vlahovic ha chiesto settanta, si è concordato su ottanta milioni. Quando si pensava che l’accordo fosse vicino, l’entourage dell’attaccante serbo ha chiesto ulteriori due milioni e mezzo di bonus alla firma, ricevendo un’apertura della Fiorentina. Non è però rimasta l’ultima richiesta, perché gli agenti pretendevano il mandato esclusivo per vendere Vlahovic al valore della clausola, col 5% di percentuale sulla vendita (se sotto clausola) e dell’80% sul plusvalore in caso di vendita superiore a ottanta milioni. Qui si è bloccata la trattativa, e non sembra essere un rebus di facile soluzione, anche perché la Fiorentina offre cinque anni di contratto mentre Vlahovic ne vuole quattro: si riaprirà la porta per l’Inter?