Vlahovic, spuntano due top club inglesi: si allunga la lista delle pretendenti

Si aggiungono nuovi top club alla corsa per Dusan Vlahovic, attaccante serbo che ha detto no alla Fiorentina per il rinnovo del proprio contratto.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, c’è da capire se Dusan Vlahovic dirà addio alla Fiorentina a gennaio o a giugno a parametro zero. Dopo il no alla Viola per il rinnovo del proprio contratto, l’attaccante potrebbe partire nel prossimo mercato. In questo caso attenzione a due big inglesi, vale a dire a Manchester City e Liverpool. In caso di addio al club toscano in estate il portale mette in corsa anche Juventus, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. La punta centrale serba è stato più volte accostato anche all’Inter, che sarebbe alla finestra per il giocatore (vedi articolo).

Fonte: SportMediaset.it