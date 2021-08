Vlahovic sempre più lontano dall’Inter: l’Atletico Madrid alza e cala il jolly

Vlahovic rischia di diventare un miraggio per il mercato dell’Inter, che ha trovato nell’Atletico Madrid un avversario altrettanto temibile dopo aver già tastato la Fiorentina. Di Marzio e Pedullà sui rispettivi siti fanno il punto della situazione sul futuro dell’attaccante viola

VERSO L’ESTERO – L’Atletico Madrid fa sul serio per Dusan Vlahovic, il cui futuro non è mai stato così in bilico come in queste ore. La squadra campione di Spagna è pronta a toccare quota 60 milioni di euro, bonus compresi, inserendo nella trattativa anche Nehuen Perez come parziale contropartita tecnica. Il difensore argentino, coetaneo di Vlahovic, può migliorare ulteriormente la già interessata proposta spagnola. Come fa sapere Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, non appena l’offerta dell’Atletico verrà formalizzata, la Fiorentina dovrà prendere una decisione. Accettarla o continuare a resistere? A differenza dell’Inter, che reputa elevata la cifra richiesta per Vlahovic (vedi articolo), l’Atletico proverà in tutti i modi a strappare l’attaccante classe 2000 alla Fiorentina. Lo stesso tipo di offerta cash (60 milioni, ndr), secondo Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, è pronto a metterla sul piatto il Tottenham, che sfida l’Atletico. Vlahovic è uno degli attaccanti più ambiti in questa finestra di mercato. E il fatto che non ha ancora rinnovato il contratto con la società viola gioca a suo favore…