Vlahovic potrebbe lasciare la Fiorentina: pronta offerta dalla Spagna

Vlahovic è uno dei principali uomini mercato della Fiorentina. Il giocatore, anche in orbita Inter dopo la cessione di Lukaku, è richiesto dall’Atletico Madrid di Simeone

SIRENE SPAGNOLE − Dusan Vlahovic potrebbe, quest’estate, lasciare la Fiorentina. Non per l’Inter, che ha chiuso per Edin Dzeko e reputa il prezzo richiesto dalla Fiorentina per il giovane attacco serbo troppo alto. Tuttavia, la società viola dovrà correre ai ripari poiché l’Atletico Madrid è pronto a sferrare una prima offensiva per acquistare il classe 2000. Come riporta il sito “Gianluca Di Marzio.com”, il club spagnolo sta preparando un’offerta di 50 milioni di euro per cercare di ottenere l’ok dalla Fiorentina. In seguito, si cercherà di ricevere anche il benestare del giocatore e dell’agente.