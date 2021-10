Vlahovic, per il rinnovo richieste alte dal suo agente: Commisso spazientito

Vlahovic, rinnovo in salita con la Fiorentina che ha già fatto la sua proposta. L’entourage del giocatore chiede sempre di più. Commisso spazientito.

RINNOVO – Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina scadrà il prossimo giugno, il club viola dal canto suo gli ha già proposto un rinnovo di contratto a 4 milioni di euro netti a stagione, con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni. Dall’entourage del giocatore, però, giorno dopo giorno arrivano sempre più richieste economiche. La situazione sta facendo spazientire la società e in particolare il presidente Rocco Commisso. Presto ci saranno nuovi sviluppi di mercato? L’attaccate era stato preso in considerazione dall’Inter subito dopo la cessione di Romelu Lukaku, ma le richieste del club viola e soprattutto la concorrenza hanno costretto l’Inter a puntare su altri obiettivi. Per le prossime stagioni la situazione potrebbe cambiare.