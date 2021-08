Vlahovic, offerta Inter bassa: la richiesta della Fiorentina e le opzioni

Vlahovic è segnalato fra i nomi per l’Inter, ma in questi giorni ha perso forza complice la Fiorentina, che continua a sparare alto. Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, fa sapere le cifre.

PERCENTUALI BASSE – Risulta difficile vedere Dusan Vlahovic all’Inter, secondo Alfredo Pedullà. Il giornalista di Sportitalia spiega come l’offerta dei nerazzurri sia bassa, lontana dalle richieste della Fiorentina. I viola chiedono sessanta milioni di euro più bonus, per arrivare a una cifra intorno ai settanta milioni. Il Tottenham, rilanciato anche in giornata, può andare su Vlahovic solo in caso di partenza di Harry Kane. Quest’ultimo, peraltro, a breve tornerà ad allenarsi con gli Spurs in attesa di cessione. Poi c’è l’Atlético Madrid, che cerca una grande punta (vedi articolo). Il futuro di Vlahovic, in caso di addio alla Fiorentina, dovrebbe essere in una di queste tre squadre ma con l’Inter staccata.