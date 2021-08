Vlahovic, la Fiorentina è fiduciosa nel rinnovo. Addio Inter? – CdS

L’Inter oggi vedrà volare via Romelu Lukaku con il belga che torna in Inghilterra al Chelsea per 115 milioni di euro (vedi articolo). I nerazzurri cercano dei sostituti e nella lista (vedi articolo) ci era finito anche Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Il 21enne però sembra molto vicino a rinnovare con i viola.

FIDUCIA VIOLA – Vlahovic sul piano Nazionale è una delle migliori punte in circolazione. Giovane, fisico e soprattutto che vede bene la porta. L’anno scorso è stato l’anno della consacrazione dopo vari anni di lampi sporadici con Vlahovic che si è preso la Fiorentina sulle spalle portandola alla salvezza. L’Inter lo ha messo nel mirino come possibile dopo Lukaku ma il club di Commisso, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, è pronto a rinnovare il suo contratto. «La Fiorentina – si legge sul quotidiano – vede il traguardo per il rinnovo di contratto con Dusan Vlahovic. Manca solo la firma, fanno sapere dal club viola, però la serenità di Joe Barone dopo aver visto sabato sera Darko Ristic, procuratore del centravanti serbo, è un segnale preciso. Confortato da un altro non meno indicativo: la Fiorentina non ha ricevuto alcun tipo d’offerta dal Tottenham per Vlahovic». Vlahovic dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2025 con un quadriennale o 2026 con un quattro+uno a tre milioni più bonus a stagione. Niente Inter dunque molto probabilmente per il serbo che dovrebbe, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, rimanere alla Fiorentina.

FONTE – Corriere dello Sport – Francesco Gensini