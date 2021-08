Vlahovic, c’era interesse Inter. Pronta a scatenarsi asta internazionale – SI

Vlahovic era nel mirino dell’Inter per sostituire Lukaku. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, ora su di lui sono in netto vantaggio Tottenham e Atletico Madrid, pronte a sfidarsi in un’asta internazionale.

DESTINAZIONE STRANIERA – Dusan Vlahovic ha realizzato due reti in Coppa Italia contro il Cosenza, confermando tutto il suo talento (vedi articolo). Secondo “Sportitalia”, potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia della Fiorentina. Su di lui rimane fortissimo il pressing di Tottenham e Atletico Madrid che sono pronte a recapitare offerte ufficiali alla società viola. Gli inglesi faranno un rilancio nelle prossime ore per provare ad accaparrarsi l’attaccante serbo che piaceva molto anche all’Inter per il dopo Romelu Lukaku, ma ormai i nerazzurri sono concentrati su altri obiettivi. Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, ha detto che faranno di tutto per trattenerlo, ma non è scontato che Vlahovic rimanga a Firenze nella prossima stagione.