Vlahovic-Inter, tempistiche sbagliate in estate: ora tutto capovolto

Vlahovic era un obiettivo dell’Inter in estate, come confermato da Marotta stasera (vedi articolo). L’attaccante della Fiorentina, che non rinnoverà coi viola (vedi articolo), negli scorsi mesi era però inavvicinabile, come segnala Pedullà a Sportitalia Mercato.

IMPOSSIBILE ALL’EPOCA – Dusan Vlahovic era il secondo obiettivo estivo dell’Inter, dopo Edin Dzeko. Lo ha ammesso Giuseppe Marotta, ma purtroppo non è stato facile arrivare all’attaccante della Fiorentina. Ora la situazione è cambiata, visto che Rocco Commisso ha annunciato il mancato accordo sul rinnovo. Alfredo Pedullà spiega la situazione: «Vlahovic all’Inter? Non c’erano le condizioni, sapevamo che non potessero esserci per tantissimi motivi. Tra luglio e agosto c’erano le barriere alte di Commisso, adesso il mondo si è capovolto e siamo in una fase abbastanza drammatica dal punto di vista della gestione. Utilizzo il termine drammatico perché siamo a ottobre e queste cose si presentano a marzo-aprile: è una questione difficile».