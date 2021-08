Vlahovic, l’Inter prova il rilancio: pronta nuova offerta alla Fiorentina – SI

C’è anche Vlahovic fra i nomi che l’Inter prova a prendere in caso di cessione di Lukaku. Sportitalia annuncia come sia pronta una nuova offerta alla Fiorentina.

RILANCIO – In serata si è parlato di tentativo per Dusan Vlahovic della Fiorentina da parte dell’Inter. Proposta rispedita al mittente da parte di Rocco Commisso (vedi articolo). Tuttavia i nerazzurri non si danno per vinti, e sono pronti al rilancio. Sempre Sportitalia parla di nuova offerta pronta per Vlahovic: cinquanta milioni di euro. Da capire qui quale sarà la risposta dei viola. Il serbo è uno dei nomi che possono sostituire Romelu Lukaku, se il Chelsea dovesse alzare l’offerta (vedi articolo). Come lui Duvan Zapata dell’Atalanta, che sarebbe il piano A e ha un’età decisamente diversa rispetto a quella di Vlahovic (il colombiano è del ’91, il serbo del 2000).