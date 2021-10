Vlahovic-Fiorentina, niente rinnovo: domino attaccanti? Inter alla finestra

Vlahovic ha rifiutato il rinnovo di contratto con la Fiorentina dopo un lungo tira e molla (QUI le parole di Commisso). Il calciatore piace in Serie A e non solo, Inter alla finestra: da Lucca e Raspadori, possibile effetto domino per gli attaccanti?

CESSIONE – Vlahovic è stato uno dei primi nomi individuati dalla dirigenza dell’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku. Le richieste alte della Fiorentina e l’elevata concorrenza, però, hanno portato alla dirigenza nerazzurra a virare su altri obiettivi. L’attaccante serbo ha ufficialmente rifiutato il rinnovo di contratto (con adeguamento) proposto dal club viola, motivo per cui tutto lascia pensare a un’imminente separazione (nonostante ancora i 21 mesi di contratto). Se non a gennaio, la prossima estate l’attaccante potrebbe salutare la Fiorentina per trovare una nuova sistemazione altrove. Tra i club più interessati, al momento, c’è la Juventus, ma non solo. Anche l’Atletico Madrid del ‘Cholito’ Simeone si era fatta avanti per il classe 2000. Questa potrebbe comunque essere un’ottima notizia per l’Inter, dato che gli spagnoli si erano fortemente interessati anche per Lautaro Martinez (che presto rinnoverà). Non è da escludere, inoltre, che i nerazzurri possano fare anche solo un tentativo per Vlahovic.

EFFETTO DOMINO – Simone Inzaghi dal canto suo avrebbe preferito un altro attaccante di peso per sostituire, all’occorrenza, Edin Dzeko. Tra i nomi fatti gli ultimi giorni di mercato, anche quello di Scamacca (oltre che di Raspadori). Attenzione però al giovane Lorenzo Lucca, attualmente al Pisa. L’ex Palermo oggi è il capocannoniere della Serie B e interessa anche all’Inter, ma lo seguono anche Fiorentina e Sassuolo nel caso in cui dovessero cedere qualcuno in attacco. Proprio per questo motivo con la cessione di Dusan Vlahovic, potrebbe scatenarsi un vero e proprio effetto domino. La Fiorentina, inoltre sarebbe interessata anche a Scamacca. E qui torniamo al punto precedente: con l’acquisto di Lucca da parte del Sassuolo, Carnevali sarebbe più propenso a cedere il giovane Raspadori, attualmente in cima alla lista dei desideri di Beppe Marotta.