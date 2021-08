Vlahovic, la Fiorentina ha il giorno del dentro o fuori. Chance Inter ridotta?

Per Vlahovic si avvicina il giorno della verità. Sky Sport fa sapere entro quando la Fiorentina prenderà una decisione sul suo futuro, con l’Inter fra le pretendenti ma a ora in secondo piano.

MOMENTO DECISIVO – Per Dusan Vlahovic la Fiorentina punta a definire se cessione o permanenza martedì. È quella la giornata in cui tornerà a Firenze il presidente Rocco Commisso, che ha più volte fatto sapere di non volerlo cedere. Stando a Sky Sport l’Atlético Madrid ha mostrato interesse ma che non scalda né Vlahovic né i viola, coi colchoneros che si sono spostati su Matheus Cunha dell’Hertha (vedi articolo). C’è il Tottenham, che però al momento non ha presentato un’offerta. L’Inter al momento non è fra le squadre vicine a Vlahovic, ma sui nerazzurri la settimana che sta per iniziare sarà quella determinante per trovare un altro attaccante dopo Edin Dzeko.