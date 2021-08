Vlahovic dimostra perché l’Inter lo vuole: doppietta e goleada Fiorentina

Vlahovic dimostra, ancora una volta, perché l’Inter farebbe bene a puntare su di lui (anche se l’opzione è difficile). Il centravanti serbo firma una doppietta nel 4-0 della Fiorentina sul Cosenza in Coppa Italia. Vittoria facile per i viola nella prima ufficiale di Italiano.

DILAGANTE – Colpisce subito Dusan Vlahovic, che nel mezzo delle voci di mercato (anche sull’Inter) intanto trascina la Fiorentina. Gli bastano appena tre minuti e diciotto secondi della prima uscita ufficiale, contro il Cosenza imbottito di giovani in Coppa Italia, per timbrare il cartellino, facile tap-in su assist di Nicolas Gonzalez dopo una pessima uscita dal basso della difesa calabrese. Al 37′ proprio Gonzalez raddoppia di testa, poi nel quarto minuto di recupero del primo tempo Vlahovic ribadisce in rete un corner battuto al centro per la deviazione di German Pezzella, con una bella girata nell’area piccola. Di Lorenzo Venuti, al 51′, il 4-0 con uno splendido tiro dal limite imparabile per il portiere del Cosenza. La Fiorentina sfiderà ai sedicesimi la vincente di Benevento-SPAL: da capire se ci sarà ancora Vlahovic.