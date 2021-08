Vlahovic, l’Atlético Madrid non aspetta a lungo. La Fiorentina frena

Vlahovic è richiesto dall’Atlético Madrid e, in secondo piano, l’Inter monitora la situazione. Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega come la Fiorentina voglia gestire l’offerta dei colchoneros.

VA O RESTA? – Per Dusan Vlahovic, obiettivo anche dell’Inter, c’è un pressing forte che dettaglia Gianluca Di Marzio: «L’Atlético Madrid ha fatto questa offerta molto importante. Sono cinquanta milioni, più altri dieci garantiti di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ha sistemato il discorso delle commissioni e ha trovato, più o meno, l’accordo con gli agenti. Il problema adesso è che la Fiorentina non ha deciso: Rocco Commisso è arrivato oggi in Italia, in Calabria. La Fiorentina non ha dato l’OK e l’Atlético Madrid non aspetterà tanto, i tifosi sperano che non arrivi e che vadano su Matheus Cunha. È ancora un mistero, che terrà col fiato sospeso per diverse ore».