Vlahovic, Atletico Madrid in pressing: pronta l’offerta. Inter defilata – CdS

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, sta infiammando gli ultimi giorni di mercato. Secondo il “Corriere dello Sport”, sul serbo sarebbe piombato l’Atletico Madrid, pronto a fare un’offerta alla Fiorentina. L’Inter defilata

OFFERTA – Dusan Vlahovic è al centro di queste ultime settimane di mercato. L’attaccante della Fiorentina, reduce da una stagione di alto livello, è finito nel mirino delle grandi d’Europa. Tra queste vi è l’Atletico Madrid di Simeone, pronto, secondo il quotidiano, ad un’offerta di 50 milioni per assicurarsi il talento di proprietà dei viola. In questo scenario, per il serbo, appare sempre più lontana l’ipotesi Inter, più defilata ed orientata, al momento, su altri obiettivi di mercato.

Fonte: Francesco Gensini – Corriere dello Sport