Vlahovic al centro di Inter-Juventus: Scudetto, Champions League… e Dybala

Vlahovic è l’oggetto del desiderio di molti top club, soprattutto italiani. Ma non tutti possono iscriversi alla corsa per il centravanti della Fiorentina, che sta provando in tutti i modi a far scatenare l’asta di mercato ma con scarso successo. La Juventus è in prima fila, mentre l’Inter segue interessata tutte le evoluzioni. Comprese quelle che riguardano Dybala

TALENTO CONTESO – L’ultima settimana di mercato ruoterà intorno al nome di Dusan Vlahovic, che ha deciso da tempo di lasciare la Fiorentina ma a quanto pare non l’Italia. Nelle prossime ore la società viola rinnoverà la sua presa di posizione sull’attaccante serbo, su cui la Juventus vuole ricostruire il suo attacco. Possibilmente già da subito. L’acquisto di Vlahovic nel mercato di gennaio modificherebbe sicuramente gli equilibri in Serie A, in zona gol. E non solo. La Juventus con il nuovo centravanti punterà a recuperare terreno e blindare quanto prima il quarto posto utile per la conferma in Champions League, comunque da giocare nelle prossime settimane. E comunque sarebbe un acquisto per tornare a puntare allo Scudetto, perché il quarto posto resta l’obiettivo minimo.

Calciomercato attaccanti: da Vlahovic a Pinamonti…

OPERAZIONE COMPLICATA – Premessa: che l’operazione Vlahovic-Juventus possa andare in porto in questi giorni è talmente complicato che la fumata bianca dipende solo dalla Fiorentina. Ovvero, se la società viola decide di “svendere” il suo talento classe 2000, da Torino faranno davvero di tutto pur di anticipare il suo arrivo di un semestre. Tralasciando i costi dell’operazione, il futuro di Vlahovic causerà un effetto-dominio fisiologico sul mercato. E l’Inter è costretta a osservare, interessata. In primis perché la Fiorentina potrebbe accelerare l’arrivo dell’erede del centravanti serbo. Tra gli obiettivi viola c’è anche Andrea Pinamonti, che a fine stagione tornerà all’Inter dopo il prestito all’Empoli, dove sta facendo bene. Si tratterebbe, ovviamente, della conseguenza di minore entità in casa nerazzurra. Positiva, in caso di nuova plusvalenza.

… fino a Dybala, è sempre Inter-Juventus

DOMINIO ITALIANO – Il nome di Vlahovic era ed è in cima alla lista per sostituire Romelu Lukaku e di conseguenza per ereditare la maglia numero 9 di Edin Dzeko, ma oggi non ci sono margini per intavolare una trattativa. E se il 21enne serbo vuole solo la Juventus, un motivo ci sarà: è l’erede designato di Cristiano Ronaldo nel progetto bianconero? Non solo. L’acquisto di Vlahovic, sia per motivi finanziari sia di immagine, allontanerebbe ulteriormente Paulo Dybala dalla Juventus. I due formerebbero una coppia di attacco straordinaria ma difficilmente la Juventus potrebbe sostenerla in termini economici e tecnico-tattici, visto che si lavora sulla costruzione di un tridente. E se l’Inter vede sfumare Vlahovic, allo stesso tempo può vedere in Dybala un’occasione di mercato sempre più intrigante per l’estate. In ogni caso, chi riuscirà a mettere le mani su Vlahovic assumerà un ruolo privilegiato in Italia: può rappresentare un vantaggio competitivo non trascurabile. Occhio, però, alla variabile Dybala… Mercato bollente.