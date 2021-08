Vlahovic, agente in Italia ma Inter pista difficile. Due estere su di lui – Sky

Si parla anche di Vlahovic come sostituto di Lukaku, qualora l’Atalanta dovesse fare muro con l’Inter per Zapata. Il suo agente è in Italia, ma sono due squadre estere le favorite in caso di cessione.

IN USCITA? – Per Dusan Vlahovic si è detto che la Fiorentina ha blindato il suo attaccante: incedibile, almeno per l’Inter. Non sembra però così, almeno secondo Sky Sport, perché il serbo classe 2000 è uno dei nomi che girano in questo mercato. Il giornalista Marco Demicheli afferma che Atlético Madrid e Tottenham sono interessate, con una valutazione data da Rocco Commisso di sessanta milioni di euro. Il suo agente, Darko Ristic, è in Italia e vuole valutare ogni scenario. C’è ancora spazio, quindi, per vedere Vlahovic lontano da Firenze.