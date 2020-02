Viviano-Inter, presto novitÃ : un segnale. Tutto legato ad Handanovic – AP

Viviano-Inter, presto novità: un segnale. Tutto legato ad Handanovic – AP

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter sta aspettando il responso sull’infortunio di Samir Handanovic: la speranza è che il portiere sloveno possa tornare a disposizione a breve. A questo è legato il futuro di Viviano, che sta per lasciare l’albergo in cui ha soggiornato per diversi giorni

I MOVIMENTI – Emiliano Viviano sta per lasciare l’albergo he lo ha visto ospite per diversi giorni in attesa della risposta da parte dell’Inter. Segnale che i nerazzurri stanno prendendo la decisione. Il futuro del portiere è legato alle condizioni di Samir Handanovic, per cui si aspetta il resposno dopo gli ultimi accertamenti. Ci vuole tempo, trattandosi di un infortunio non semplice. Ma la speranza del club nerazzurro è che il capitano possa tornare disponibile in tempi rapidi.

I SEGNALI – Emiliano Viviano attende ancora la risposta, ma i suoi movimenti fanno pensare che l’Inter voglia dare precedenza alla vicenda legata ad Handanovic: se il portiere sloveno darà buoni segnali, con ogni probabilità i nerazzurri non porteranno a termine un’altra operazione. Dopo una lunga attesa, potrebbero quindi presto arrivare novità sul fronte portiere. In caso di rientro al 100% dell’ex Udinese, non ci sarà nessun nuovo arrivo dalle parti di Appiano Gentile.

Fonte: alfredopedulla.com.