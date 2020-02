Viviano, decisione dopo Inter-Napoli: due i dubbi dei nerazzurri – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, la decisione di ingaggiare o meno Emiliano Viviano come nuovo portiere nerazzurro verrà presa dalla società soltanto dopo Inter-Napoli. Sono due i dubbi che attanagliano gli uomini mercato, tra cui le condizioni di Samir Handanovic.

ATTESA – Continua ad allenarsi Emiliano Viviano, in vista di una possibile chiamata da parte dei nerazzurri. Dopo Inter-Napoli la società dovrebbe scegliere il destino del portiere, svincolato dallo Sporting Lisbona. Al momento le valutazioni riguardano il suo stato di forma (non gioca da sei mesi) e soprattutto le condizioni di Samir Handanovic, che sarà indisponibile sia questa sera, sia contro la Lazio, ma potrebbe rientrare in vista della partita contro la Sampdoria in programma il 23 di febbraio a San Siro.

DUBBI – Nonostante le richieste di Antonio Conte di avere un nuovo portiere (Berni non vede il campo da anni e rimanere con il solo Padelli è un rischio), in casa Inter si valuta ancora la possibilità di aggiungere un nuovo portiere alla rosa. Vista l’inattività, Viviano dovrebbe aspettare una decina di giorni prima di poter essere schierato, ovvero il periodo di tempo che dovrebbe bastare a Samir Handanovic per recuperare dal suo problema alla mano e rientrare regolarmente tra i pali della porta nerazzurra. L’ex portiere dello Sporting Lisbona ha fatto ciò che doveva: si è presentato a Milano e si è sottoposto a tutti i controlli del caso. Ora la palla passa agli uomini mercato nerazzurri. Ancora qualche giorno e si saprà la decisione.