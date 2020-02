Viviano attende la risposta dell’Inter. Ag. Padelli: “SarÃ  il vice di Daniele”

Viviano attende la risposta dell’Inter. Ag. Padelli: “Sarà il vice di Daniele”

Condividi questo articolo

Emiliano Viviano secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” aspetta una risposta da parte dell’Inter, che arriverà tra oggi e domani. Intanto l’agente di Daniele Padelli, Silvano Martina, ha parlato tramite il quotidiano milanese.

IN STAND-BY – Emiliano Viviano attende risposte importanti dall’Inter che, a seguito dell’infortunio di Samir Handanovic, lo ha testato ad Appiano Gentile per verificare la sua condizione dopo l’esperienza in Serie A con la SPAL. Il calciatore si è svincolato dallo Sporting Lisbona ed è pronto per una nuova avventura.

AGENTE PADELLI – Di Emiliano Viviano e non solo, ha parlato l’agente di Daniele Padelli: «So che si vuole capire prima l’entità dell’infortunio di Handanovic. Nel caso dovesse arrivare Viviano, farebbe il vice di Daniele, che non meritava di essere massacrato dopo il derby».

Fonte: Gazzetta dello Sport