Vita da giramondo e l’errore delle buste: alla scoperta di Viviano – GdS

L’Inter sta seriamente pensando di tesserare Emiliano Viviano, per colmare l’assenza di Samir Handanovic ancora infortunato. L’ex portiere di Sampdoria e Fiorentina ha 35 anni e una carriera piuttosto movimentata. “La Gazzetta dello Sport” ne ripercorre i momenti salienti.

VALIGIA IN MANO – Ordinaria non è esattamente l’aggettivo adatto per la carriera di Emiliano Viviano. Ha firmato contratti con Inter, Arsenal e Sporting Lisbona, senza scendere mai in campo. Si è visto conteso alle buste e costretto a cambiare casacca per un errore sulla gestione della comproprietà. Proprio da parte del club che lo voleva maggiormente, il Bologna appunto. Alla fine di giugno del 2011, Inter e Bologna decidono il futuro di Viviano alle buste. Il portiere, classe 1985, ha difeso con grande rendimento la porta dei rossoblù nelle precedenti due stagioni. Aveva fatto le giovanili con la Fiorentina e si era formato tra i pali del Brescia in Serie B. In quel periodo, Cesare Prandelli lo aveva anche arrulato come vice di Gianluigi Buffon in Nazionale. Il Bologna vorrebbe tenerselo, ma nella compilazione della busta non tiene conto della comproprietà col Brescia. I rossoblù, infatti, non essendo titolari dell’intero cartellino ma della sola compartecipazione, acquisita per 3,5 milioni nel 2009, avrebbero dovuto compilare il modulo inserendo sia il valore della compartecipazione offerta che quello del valore dato al cartellino. La società bolognese, anziché raddoppiare, indica una sola volta i 4,71 milioni, interpretabili come valore complessivo dell’operazione, ovvero 2,355 milioni per la metà in questione. All’apertura delle buste quindi, l’offerta dell’Inter di 4,1 milioni risulta superiore a quella del Bologna, determinando il passaggio definitivo di Viviano alla squadra nerazzurra.

RISORGERE – All’Inter le cose partono subito col piede sbagliato. Il ginocchio si rompe: la diagnosi recita sei mesi di stop. Ripartirà dal Palermo, per poi girare in prestito tra Fiorentina (che gli preferisce Neto a fine stagione) e Arsenal, Nei gunners è chiuso da Wojciech Szczesny e Lucasz Fabianski: giocherà solo una volta, con l’Under 21, prendendone addirittura cinque dai ragazzini del Sunderland. Torna a cercare gloria in Italia, alla Sampdoria, dove resterà per quattro stagioni. La migliore è nel 2015/16, in cui colleziona 40 presenze e addirittura 4 rigori parati. Lega tantissimo con Sinisa Mihajlovic e quando il serbo viene chiamato allo Sporting Lisbona (estate 2018, ndr), si porta dietro l’estremo difensore. Ma nella capitale portoghese regna il caos societario e Sinisa viene esonerato dopo dieci giorni: il caso finisce al Tas e il tecnico viene risarcito. E Viviano? Resta parcheggiato per sei mesi, letteralmente fermo, prima di accasarsi alla SPAL in prestito. Diciassette presenze, media voto di 6,17 con 25 gol al passivo, e salvezza centrata a fine anno.

SECONDA CHANCE – L’ultima volta in cui Viviano ha assaggiato il terreno di gioco era il 26 maggio scorso (SPAL-Milan 2-3, ndr). Da allora non ha visto più il campo. Si è tenuto in forma col preparatore della Sampdoria, club a cui è rimasto evidentemente legato. A gennaio si erano aperti un paio di spiragli per le porte di Parma e Milan, entrambi chiusi con un nulla di fatto. La sua effervescente carriera lo ha riportato in orbita nerazzurra. L’Inter lo ha valutato nella giornata di ieri (QUI i dettagli) e si attende il responso nelle prossime ore. Il normale iter dell’infortunio di Samir Handanovic, infatti, coprirebbe l’arco di un mese intero e Daniele Padelli non offre sufficienti garanzie tra i pali. I nerazzurri stannno seriamente pensando ad un nuovo innesto per la porta, complice il ciclo di fuoco dei prossimi impegni.

