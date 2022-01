Villar puntato da Inzaghi per l’Inter, ma in bilico. No Vecino-Roma? – SI

Villar è uno dei nomi per gennaio riguardanti l’Inter, ma non sembra una trattativa molto facile con la Roma nonostante piaccia a Inzaghi. Pedullà, da Sportitalia, dà poche possibilità per Vecino in giallorosso.

PREFERENZA – Alfredo Pedullà fa sapere chi stia spingendo per Gonzalo Villar all’Inter: «Lo vuole Simone Inzaghi. Non so quanto uno scambio con Vecino possa servire alla Roma. Comunque Villar farà una scelta dove avrà una titolarità: per lui passare dalla Roma alla Sampdoria sarebbe stato un passo indietro. Vorrà fare una scelta congrua in base a quelle che sono le sue ambizioni, dopo un periodo che ha vissuto ai margini».