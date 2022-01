Villar piace a Inzaghi per un motivo, ma affare complicato con la Roma – CdS

Villar è un giocatore in uscita dalla Roma e piace molto all’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo in nerazzurro sarebbe il perfetto vice Brozovic, ma c’è un ostacolo con la Roma.

COMPLICATO – Villar potrebbe essere ceduto dalla Roma, soprattutto in prestito. Il giovane centrocampista spagnolo piace a Simone Inzaghi, con lo spagnolo, infatti, avrebbe finalmente un vice Brozovic in rosa. Ad oggi, però, l’affare con la Roma sembra complicato. I giallorossi sarebbero disposti a prestare il giocatore a una squadra in cui possa giocare e ritrovare fiducia, non certo dove troverebbe poco spazio come alla Roma. Discorso diverso se si dovesse aprire uno spiraglio per un possibile scambio con Vecino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno