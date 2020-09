VIDEO – Kaio Jorge, chi è il giovane talento che piace a Inter e Juventus

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Kaio Jorge è il nome nuovo in casa Inter, con il Santos che ha autorizzato ufficialmente la trattativa (vedi articolo). Il classe 2002 è una punta centrale e ha esordito con la Prima Squadra del Santos il 30 settembre 2018. Di seguito la sua scheda

PRESENTAZIONE – Kaio Jorge è il nome nuovo in casa Inter, che ha sempre un occhio rivolto al futuro. L’attaccante brasiliano ha 18 anni ed è cresciuto nel settore giovanile del Santos, con il quale ha esordito in prima squadra a settembre 2018, nella sfida contro l’Athletico Paranaense. Nel 2019 ha conquistato il Mondiale Under 17 con il Brasile, mettendo a segno la rete del pareggio nella finale vinta per 2-1 contro i pari età del Messico. Con 5 reti si è qualificato secondo nella classifica marcatori della competizione. Il giovane talento ha un contratto con il Santos fino al 31 dicembre 2021. Kaio Jorge, che ha all’attivo un gol in 17 partite nel corso di questa stagione, è risultato positivo al Coronavirus ed è attualmente in convalescenza. In Italia piace anche alla Juventus. Nel video YouTube di “Canal Noticias do Santos” gol e azioni di Kaio Jorge.