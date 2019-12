VIDEO – Inter, Gabigol celebra l’annata al Flamengo. Addio definitivo?

Il centravanti brasiliano, di proprietà dell’Inter, ha voluto ringraziare pubblicamente il Flamengo per l’annata fantastica, culminata con la vittoria della Copa Libertadores. Il contratto di Gabigol, col club carioca, scadrà ufficialmente nei prossimi giorni e la società di Rio de Janeiro non ha ancora raggiunto un accordo con l’Inter per il cartellino dell’ex Santos.

EROICO – Un video con che riassume un’esperienza unica per entrambe le parti. Gabigol ha scelto Twitter per omaggiare l’esperienza al Flamengo che gli ha, di fatto, ricostruito la carriera. L’attaccante brasiliano, di proprietà dell’Inter, è in attesa di scoprire il proprio futuro, ma la situazione sembra ancora lontana da una conclusione che accontenti tutte le parti in causa. Il Flamengo vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma gioca a ribasso. L’Inter vorrebbe ricavare almeno 20/25 milioni netti dalla sua cessione. Le parti sono in contatto perenne, Gabigol nel frattempo sceglie la via dei ricordi e del cuore.