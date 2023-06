VIDEO – Inter, Al-Nassr in sede per chiudere l’affare Brozovic!

Parte della dirigenza dell’Al-Nassr è nella sede dell’Inter per cercare di chiudere definitivamente l’affare Marcelo Brozovic. Di seguito il video ripreso dalle telecamere del nostro inviato Roberto Novella

IN SEDE – Il CEO dell’Al-Nassr è appena arrivato in questi minuti nella sede dell’Inter per definire l’accordo per Marcelo Brozovic. Per gli arabi filtra ottimismo per la chiusura dell’affare.

Fonte: video del nostro inviato Roberto Novella