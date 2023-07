VIDEO IN – Trubin per il dopo Onana! L’Inter attende Bisseck

Oggi nessun movimento nella sede dell’Inter dopo una settimana movimentata e conclusa soprattutto con l’arrivo di Davide Frattesi in nerazzurro. Per la prossima settimana sono attesi sviluppi importanti sul fronte André Onana. Atteso a Milano anche il giovane Bisseck per le visite mediche.

IL PUNTO SUL MERCATO – Trubin è il primo nome nella lista dell’Inter per sostituire André Onana, sempre più vicino al Manchester United. Giornata tranquilla, quella di oggi, dopo una settimana frenetica in sede con la chiusura dell’affare Frattesi. La prossima settimana sono attesi sviluppi importanti non solo per quanto riguarda il portiere camerunese, ma soprattutto l’arrivo del giovane Bisseck per le visite mediche, prima della presentazione ufficiale della nuova stagione .

Di seguito il punto sul mercato del nostro inviato Roberto Novella davanti la sede dell’Inter.