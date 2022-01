VIDEO IN – Satriano lascia la sede: le sue parole dopo l’incontro di oggi

Martin Satriano ha da poco lasciato la sede dell’Inter insieme al suo agente, dove era arrivato poco fa (vedi video). L’attaccante uruguaiano ha rilasciato qualche brevissima dichiarazione ai giornalisti presenti, tra cui il nostro inviato Roberto Balestracci.

FUTURO – Martin Satriano ha appena lasciato la sede dell’Inter. Il giocatore è pronto a lasciare la squadra in prestito, anche se non si è sbilanciato molto sulla sua prossima destinazione. Come mostra il video qui sotto, girato dal nostro inviato Roberto Balestracci.

RINNOVO – Come rivelato dal giocatore stesso, è arrivato il rinnovo di contratto con la società: «Si ho rinnovato, sono felice. Però non posso ancora parlare del mio futuro, se no poi è un casino. Forza Inter!», queste le parole di Martin Satriano.