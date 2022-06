VIDEO IN – Radu, l’agente: «Cremonese? Possibile, ma scelta spetta a lui»

Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha parlato ai microfoni dei presenti – tra cui anche il nostro inviato Roberto Balestracci – riguardo al futuro del suo assistito.

PRESTITO IN VISTA – Oscar Damiani ha parlato del futuro di Ionut Radu in questi termini: «Tornerà nei prossimi giorni, poi toccherà a lui a decidere. È lui che deve giocare. L’idea gli piace, ma ci sono richieste anche all’estero. Lui vuole rimanere in Italia, può essere una nuova soluzione, ma l’ultima scelta spetta a lui. La trattativa comunque è ben impostata. Prestito secco di un anno».

Qui sopra il video del nostro inviato Roberto Balestracci.