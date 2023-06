VIDEO IN – Mercato Inter, il punto della situazione dalla sede

Il mercato dell’Inter non si ferma in questi giorni, il nostro inviato dalla sede nerazzurra Roberto Novella fa il report della giornata in chiave estiva.

RIEPILOGO DI MERCATO – Poco movimento oggi nella sede dell’Inter. Ma il mercato prosegue spedito in vista della nuova stagione. Ancora nessun offerta ufficiale da parte dell’Arabia Saudita per Marcelo Brozovic. Situazione in bilico per Raoul Bellanova, che piace al Torino, ma l’Inter mantiene i contatti con il Cagliari. Il San Gallo vuole in prestito il giovane terzino nerazzurro, Mattia Zanotti.

Di seguito il video realizzato dalla sede dell’Inter da parte del nostro inviato, Roberto Novella.

