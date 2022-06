VIDEO IN – Inter, non solo acquisti: Braida e Damiani in sede per Radu!

Proseguono i movimenti nella sede dell’Inter, dove si sono visti anche Zhang e Inzaghi (QUI e QUI). Come raccolto dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci, anche Damiani e Braida si trovano a colloquio con la dirigenza nerazzurra. Sul tavolo le questioni relativa a Radu, nel mirino della Cremonese (vedi articolo)

CESSIONI – L’Inter lavora sia al mercato in entrata, dove tengono banco le trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala in particolare (QUI le ultime sul belga), ma anche a quello in uscita. Ionut Radu potrebbe essere una delle prime cessioni, con la Cremonese pronta a chiudere per il portiere rumeno come conferma l’arrivo nella sede dell’Inter di Ariedo Braida e Oscar Damiani, agente di Radu.