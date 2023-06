VIDEO IN – Onana e Brozovic osservati speciali. Mulattieri-Sassuolo? Il punto sul mercato dell’Inter

Il mercato dell’Inter non si ferma in questi giorni, il nostro inviato dalla sede nerazzurra Roberto Novella fa il report della giornata in chiave estiva.

RIEPILOGO DI MERCATO – Non ci sono stati movimenti particolari oggi nella sede sede dell’Inter. Ma non sono mancate le novità: sempre più concreto l’addio di Edin Dzeko, atterrato in Turchia in mattinata. I nerazzurri tengono sotto controllo la situazione di André Onana, poiché la pista Guglielmo Vicario è ormai sfumata. Rimane calda, invece, quella di Davide Frattesi, mentre l’Inter attende un’offerta per Marcelo Brozovic. Il Sassuolo è forte su Samuele Mulattieri.