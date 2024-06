VIDEO IN – Frattesi, Riso nella sede dell’Inter per lui e Oristanio!

Frattesi questa sera scenderà in campo in Spagna-Italia ma nella sede dell’Inter si discute anche di lui, come svelato dal suo agente, Giuseppe Riso. Un altro nome caldo è certamente quello di Oristanio che potrebbe diventare la pedina di scambio per arrivare a Josep Martinez del Genoa. Di seguito le dichiarazioni di Riso, raccolte dall’inviato di Inter-News.it, Onorio Ferraro

ARGOMENTI CALDO – Davide Frattesi sarà certamente tra i protagonisti di Spagna-Italia, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter è anche uno degli argomenti affrontati in sede dal suo agente Giuseppe Riso: «Carboni? Abbiamo parlato solo di Davide Frattesi oggi. Non ne abbiamo parlato dell’argentino, ora è in Copa America. Ci sono offerte per Frattesi? Penso sia normale, ma non abbiamo trattato del mercato. Abbiamo parlato di altre cose».

Frattesi ma non solo: Riso in sede Inter anche per parlare di Oristanio verso il Genoa

PEDINA – Riso è anche l’agente di Gaetano Oristanio che torna all’Inter dal prestito a Cagliari e potrebbe diventare pedina di scambio per Josep Martinez del Genoa: «Su Oristanio ci sono Venezia e altre squadre, non abbiamo ancora definito. Stabile va via in prestito? Sì, va in prestito». Di seguito il video delle dichiarazioni di Riso.