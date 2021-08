VIDEO IN − Dumfries arriva in sede: adesso la firma con l’Inter

Dopo le visite mediche all’Humanitas e l’idoneità al Coni, Dumfries è arrivato in sede all’Inter per la firma sul nuovo contratto. Sarà lui l’erede di Achrah Hakimi

IN SEDE − Il Denzel Dumfries day sta entrando nel vivo. Il laterale olandese, dopo aver svolto le visite medico di rito all’Humanitas e aver ottenuto l’idoneità sportiva al Coni (vedi video), è arrivato in sede nerazzurra per firmare il nuovo contratto. L’Inter gli farà sottoscrivere un contratto quinquennale, mentre al Psv Eindhoven andranno 12,5 milioni di euro. Di seguito, il video con l’arrivo dell’olandese alla sede dell’Inter, girato dall’inviato di Inter-News.it sul posto, Roberto Balestracci.