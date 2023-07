VIDEO IN − Frattesi è dell’Inter! Da Fabbian a de Vrij, giornata piena di incontri in sede

Davide Frattesi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Avvistati poi tanti agenti presso la sede del club, con gli occhi puntati su André Onana in uscita. Il punto sul mercato nerazzurro dal nostro inviato Roberto Novella.

PUNTO SUL MERCATO − Pomeriggio davvero movimentato presso la sede dell’Inter in questo giovedì 6 luglio 2023. Tanti sono stati i volti avvistati e raggiunti, a partire da Carlo Vigorelli, passando per Minieri agente di Fabbian che andrà in prestito, arrivando a Giuseppe Riso per Davide Frattesi che ha firmato il suo nuovo contratto. Ci sono stati anche Pastorello per il rinnovo di Stefan De Vrij e l’intermediario di Trubin. Nuove informazioni anche per Yann Bisseck. Tutti i dettagli nel video dell’inviato di Inter-News.it, Roberto Novella.

I dettagli dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Novella, presso la sede dell’Inter