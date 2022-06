VIDEO – Cambiaso, parla l’agente: «Inter, sensazioni positive! Prestito? Inzaghi…»

Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra (vedi articolo) è stato brevemente intervistato dai giornalisti presenti fuori dalla sede dell’Inter, tra cui il nostro inviato Roberto Balestracci.

INCONTRO POSITIVO – Andrea Cambiaso è un profilo che piace all’Inter, non si nasconde il suo agente Giovanni Bia intervistato dal nostro inviato: «Inutile nascondersi, Cambiaso piace all’Inter come piace a tantissime altre squadre. Giusto che diciamo le verità. Da qui a dire che andrà all’Inter è molto lunga, stiamo parlando di lui e di altri giocatori argentini. Siamo a giugno quindi abbiamo parlato di un po’ di cose. Le sensazione sono positive, la strada è dura. Bisogna capire le trattative, stiamo iniziando a parlare. Prenderlo e poi andare in prestito? Bisogna vedere se intanto lo prendono (ride, ndr) poi vediamo cosa deciderà Inzaghi, se lo lascerà all’Inter o no. Sono normali colloqui che noi agenti facciamo».

Questo il video con le parole sopra riportate