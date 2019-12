Vidal vuole l’Inter e forza col Barcellona, ma serve un rilancio – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea l’importanza del gesto di Vidal nei confronti del Barcellona. Il cileno è uscito allo scoperto: vuole l’Inter.

MOSSA CILENA – Vidal strappa. E denunci il Barcellona per il presunto mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus, che secondo il centrotrocampista cileno gli spettavano e che invece non ha pecepito. L’incartamento è arrivato alla Commissione mista della LFP e dell’AFE, il sindacato calciatori spagnolo. Il Barça si difende appellandosi ad una errata interpretazione del contratto da parte del giocatore e la questione affonda anche nei meandri di balletti percentuali e cavilli. Era la mossa che serviva all’Inter per aprire il fronte.

FORZARE LA MANO – L’Inter ha già sondato il terreno col Barcellona. E c’è distanza. Una mossa del giocatore sarebbe servita per dare una direzione più decisa alla trattativa. Vidal l’ha fatta, forzando la mano. La trattativa resta complicata, ma gennaio non è ancora iniziato e il tempo c’è. La pista ora è calda, forse rovente. Arturo vuole l’Inter a tutti i costi: e lo ha dimostrato. Probabile che abbia anche già parlato con Conte per sapere cosa lo aspetterebbe alla Pinetina, facendosi convincere.

RICHIESTE BARCELLONA – L’Inter ha messo un tavolo un prestito con diritto di riscatto per complessivi 12 milioni di euro, con possibilità di “giocare” sul gettone iniziale e sulle condizioni per trasformare in obbligatorio il riscatto. Il Barcellona, però, insiste nel pretendere non meno di 20 milioni e vuole la garanzia che l’Inter acquisti il cileno a fine stagione, memore di quanto accaduto con Rafinha. Peraltro, il club catalano continua ad avere nel mirino Sensi e Lautaro e chissà che in qualche misura non possano entrare nella partita.

VOLONTA’ CHIARA – Ora il centrocampista è in vacanza, ma ha già promesso di affrontare la situazione al momento del suo rientro in Spagna. Ed è, evidentemente, ciò che si aspetta l’Inter. Nel frattempo, opera il suo agente Felicevich, che ha già provato ad aprire un varco nelle resistenze del club blaugrana, senza ottenere però grandi risultati. E’ anche scattata una telefonata della Juventus: un sondaggio, che aveva anche tutta l’aria della manovra di disturbo. Ma Arturo vuole l’Inter. E questa denuncia sugli emolumenti, serve per farlo capire anche al Barcellona.