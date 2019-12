Vidal vuole l’Inter? Si Ã¨ ha chiuso la porta da solo sparandosi al piede – MD

Vidal vuole l’Inter? Si è ha chiuso la porta da solo sparandosi al piede – MD

Lo sostiene il Mundo Deportivo analizzando la situazione che si è venuta a creare tra Arturo Vidal e il Barcellona che non faciliterebbe affatto l’Inter

BONUS – Il quotidiano spagnolo parla della questione bonus avrebbe fatto chiudere definitivamente le porte da parte del Barcellona per l’addio di Arturo Vidal. Quest’ultimo denunciando il club blaugrana si sarebbe “sparato al piede“. Infatti in questo modo la società catalana non avrebbe alcuna intenzione di accettare la richiesta del centrocampista cileno di andare all’Inter del suo mentore Antonio Conte.

RAGIONI TECNICHE – Una volontà condivisa sia dalla segreteria tecnica che dall’allenatore Ernesto Valverde, soprattutto ora che Carles Alena si trasferito al Betis Siviglia e che è tornato Sergi Roberto come laterale destro. Inoltre Vidal è adesso il quarto marcatore della squadra spagnola e il tecnico apprezza sia la sua capacità di sbloccare le partite bloccate che le sue condizioni fisiche ineguagliabili per vincere le singole sfide. Senza dimenticare il fatto che l’ex Juventus due stagioni fa si era trasferito dal Bayern Monaco al Barcellona per vincere la Champions League, cosa che non potrebbe fare in questa stagione con l’Inter.