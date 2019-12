Vidal vuole l’Inter, ma al Barcellona sono in due a volerlo trattenere

Condividi questo articolo

Arturo Vidal sembra intenzionato ad andare in rotta col Barcellona per trasferirsi all’Inter in questo mercato di gennaio. La denuncia al club per i mancati pagamenti di alcuni premi sembra essere un passo deciso in questa direzione, ma al Barcellona ci sono due figure importanti che lo vorrebbero trattenere nonostante tutto

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo El Mundo Deportivo il tempo di Arturo Vidal al Barcellona non è finito, nonostante gli indizi e la recente denuncia che il centrocampista cileno ha fatto al club spagnolo sembrano dire il contrario. Il giocatore vuole fortemente l’Inter dove ritroverebbe un ruolo da protagonista e quell’Antonio Conte che lo ha lanciato nel grande calcio internazionale ai tempi della Juventus, ma al Barcellona ci sono due figure che lo vorrebbero trattenere in Catalogna. Il tecnico Ernesto Valverde e il team manager Eric Abidal, infatti, nonostante siano consapevoli che la denuncia possa logorare i rapporti con l’ambiente, continuano a ritenere Vidal un elemento molto importante per andare a caccia di Liga e Champions League nella seconda parte della stagione.

fonte: mundodeportivo.com