Vidal vuole l’Inter, c’è l’offerta! Eriksen dice no al Manchester United – GdS

Condividi questo articolo

Arturo Vidal secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” vuole fortemente l’Inter e lo avrebbe fatto capire il più riprese. Il suo agente è in continuo contatto con la dirigenza nerazzurra ed è pronto a presentare l’offerta al Barcellona. Intanto Christian Eriksen avrebbe detto no ai Red Devils.

VIDAL O ERIKSEN – Arturo Vidal è partito con il Barcellona in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid. I senatori blaugrana proveranno in tutti i modi a convincere il cileno a restare, ma secondo quanto riportato dalla rosea però, il calciatore vuole tornare in Italia e alla corte di Antonio Conte all’Inter. I nerazzurri restano in contatto con il suo agente, Fernando Felicevich, che ha già in mano l’offerta del club, di 12 milioni, da presentare al Barcellona (che però ne chiede 20). Beppe Marotta punta soprattutto sulla volontà del giocatore, in rotta con il tecnico Ernesto Valverde. Se non dovesse decollare la situazione Vidal, l’Inter punterebbe tutto su Christian Eriksen, in scadenza a giugno con il Tottenham con possibilità di acquistarlo già a gennaio per un’offerta di circa 20 milioni. Offerta simile è stata fatta (e accettata) da parte del Manchester United, il calciatore però preferirebbe cambiare campionato.