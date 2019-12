Vidal vuole l’Inter, ma l’affare con il Barcellona non decolla: due motivi – CM

Condividi questo articolo

Arturo Vidal starebbe spingendo per trasferirsi dal Barcellona all’Inter che lo accoglierebbe a braccia aperte, ma vederlo in nerazzurro sarà tutt’altro che semplice

PRESSING – Questo sostiene Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, nell’articolo pubblicato su “Calciomercato.com”: “Arturo Vidal vorrebbe tornare in Italia. Lo ha ribadito anche negli ultimi giorni ai suoi agenti, una presa di posizione chiara da parte del centrocampista cileno che ritiene ormai in chiusura il suo ciclo al Barcellona: l’Inter lo tenta, Vidal gradirebbe molto un trasferimento in nerazzurro e ha sempre apprezzato le parole di Marotta e Conte che non negano la stima per il Guerriero avuto ai tempi della Juventus. Eppure, l’operazione fin qui non è mai decollata e non ha avuto alcuna accelerata determinante […] Anzi, tende a complicarsi“.

MOTIVI – “Le motivazioni sono due: l’Inter non intende svenarsi vista l’età del giocatore, ma soprattutto il Barcellona ha ribadito alla dirigenza nerazzurra di non voler cedere Vidal a gennaio. La speranza di uno sconto o di una formula favorevole è nata alla luce della scelta del Barça di frenare sulla cessione di Rakitic, per questo l’Inter e Arturo stesso hanno sperato di poter aprire un canale vantaggioso per le prossime settimane; invece, i blaugrana insistono nel non voler liberare il giocatore nonostante la sua volontà. L’Inter rimane in attesa e vigile anche per i prossimi giorni, intanto Vidal è blindato dal Barcellona. E portarlo via dalla Catalogna sarà tutt’altro che facile“.