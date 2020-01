Vidal vuole l’Inter! Agente in Italia, nuovo contatto in settimana – Sky

Condividi questo articolo

Vidal a piccoli passi continua a essere un grande obiettivo dell’Inter per il centrocampo. Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo del cileno in nerazzurro, con l’agente che è arrivato in Italia. Di seguito le ultime novità riportate negli studi di SkySport24

VOLONTA’ CHIARA, NUOVO CONTATTO – L’Inter continua il pressing su Arturo Vidal. Il centrocampista vuole i nerazzurri e chiaramente la Beneamata vuole portarlo a Milano. L’affare non è semplice e i tempi sembrano lunghi, anche perché l’ex Juventus sta giocando (e molto bene) con la maglia del Barcellona. La novità è la presenza dell’agente del calciatore, Fernando Felicevich, in Italia. In settimana, si presume, quindi, che ci saranno nuovi contatti tra le parti per portare avanti l’affare.