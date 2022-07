Vidal via dall’Inter, Marotta può risparmiare la rescissione: la strategia – TS

Stamattina si è dato in chiusura l’addio di Vidal all’Inter, direzione Flamengo (vedi articolo). Tuttosport mantiene ancora una speranza per il Boca Juniors, ma la notizia ulteriore è che Marotta può risparmiare sulla buonuscita.

SALUTO MENO COSTOSO – L’Inter può lasciar andare via Arturo Vidal senza essere costretta a pagare quattro milioni di euro. Questa cifra è prevista nel suo contratto in caso di rescissione unilaterale prima della scadenza, fissata al 30 giugno 2023. Giuseppe Marotta, in caso di cessione in Sud America, punta a risparmiare sull’addio. La strategia, per Tuttosport, è far sì che Vidal riceva “solo” un incentivo all’esodo, non quantificato ma comunque minore. L’obiettivo è far sì che tutto si chiuda nel giro di pochi giorni. Con il Boca Juniors che ha offerto a Vidal un contratto fino al 31 dicembre 2023 ma deve liberare uno dei sei posti in rosa riservati agli stranieri.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna