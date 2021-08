Vidal verso la permanenza all’Inter. Inzaghi pronto a dargli più spazio – TS

Sulle colonne del “Tuttosport” si parla di Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter. Il cileno, a dispetto delle voci di mercato, ha volontà di rimanere in nerazzurro e riscattarsi dopo una stagione in ombra

RISCATTO – Arturo Vidal rimarrà all’Inter. O almeno è questa la volontà del cileno che, dopo una stagione non esaltante, ha voglia di riscatto con la maglia nerazzurra. Per questo motivo, riferisce il “Tuttosport”, il corteggiamento dell’Inter Miami di Beckham si è rivelato un tentativo a vuoto. Il cileno ha voglia di essere protagonista in Serie A ma, soprattutto, in Champions League, dove cercherà di ritagliarsi più spazio. Inzaghi, sin dal primo giorno di ritiro, ha apprezzato la voglia del cileno di rimettersi in discussione e cercherà, nel corso della stagione, di tirare fuori il meglio dal cileno.

Fonte: Alessia Scurati – Tuttosport