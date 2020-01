Vidal verso il Manchester United: infortuni, serve un mediano. Inter out?

Vidal resta un nome molto chiacchierato sul mercato (vedi le ultime sulle trattative dell’Inter). Il Barcellona non vorrebbe perdere il calciatore, ma i nerazzurri e il Manchester United stanno mettendo in atto un gran pressing per acquistare il cileno. Di seguito le ultime novità sull’ex Juventus, pubblicate dall’Express

VERSO I RED DEVILS – Ne sono convinti dall’Inghilterra: ora Arturo Vidal è più vicino al Manchester United. Il cileno è seguito da tempo dall’Inter, ma nel borsino tra le due squadre ora i Red Devils sarebbero in vantaggio. Gli inglesi hanno necessità in quel ruolo, a causa dei numerosi infortuni, su tutti quello di Pogba. Parallelamente non ci sono state dichiarazioni d’apertura dai nerazzurri: segnale che viene visto come favorevole per il Manchester.