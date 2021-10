Vidal, ultimo anno all’Inter? Un suo vecchio allenatore lo punta

Vidal è fra i nove giocatori in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno 2022 (vedi articolo). Questo non esclude una partenza del cileno e, secondo Sport Mediaset, c’è un suo ex allenatore che l’ha messo nel mirino.

L’OBIETTIVO – Arturo Vidal torna fra le richieste di Jorge Sampaoli al Marsiglia. Secondo Sport Mediaset il cileno è fra i nomi segnalati dall’ex commissario tecnico del Cile alla dirigenza dell’OM. C’è però una necessità: che il club francese si qualifichi alla prossima Champions League. Al momento, dopo undici giornate di Ligue 1, è quarto con diciannove punti, a -1 dal terzo posto che vale i turni di qualificazione. Vidal ha avuto Sampaoli come suo CT dal 2012 al 2016.